Путин и Си Цзиньпин выступили против дальнейшего расширения НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

4 февраля 2022, 13:17

Владимир Путин и Си Цзиньпин, фото: kremlin.ru

Россия и КНР в совместном заявлении призывают Североатлантический альянс отказаться от планов по расширению. Соответствующий документ принят по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств»,- говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Также страны намерены прилагать усилия для строительства равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), обеспечивающей мир, стабильность и процветание.

Ранее Путин уже говорил, что НАТО «кинула» Москву, пообещав после распада СССР не продвигать инфраструктуру на восток.