Генсек партии Vatan Перинчек назвал визиты Путина в Турцию и Китай «своего рода могилой» для НАТО

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7 февраля 2022, 10:32 Источник: РИА Новости

Президент России Владимир Путин, Chen Jianli / globallookpress.com

Неоправданное необходимостью расширение Североатлантического альянса на восток может стать «смертельным» для западного военного блока. Такое заявление сделал генеральный секретарь турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.



Политик высказал уверенность в том, что увеличение численности НАТО грозит исчезновением самой организации. Перинчек назвал исторически важными визиты президента России Владимира Путина в Китай и Турцию, назвав их «своего рода могилой» для альянса.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали различные варианты сроков встречи.