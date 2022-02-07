Генсек партии Vatan Перинчек назвал визиты Путина в Турцию и Китай «своего рода могилой» для НАТО

Неоправданное необходимостью расширение Североатлантического альянса на восток может стать «смертельным» для западного военного блока. Такое заявление сделал генеральный секретарь турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.
Политик высказал уверенность в том, что увеличение численности НАТО грозит исчезновением самой организации. Перинчек назвал исторически важными визиты президента России Владимира Путина в Китай и Турцию, назвав их «своего рода могилой» для альянса.
Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали различные варианты сроков встречи.