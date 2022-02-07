США планируют направить до 350 тысяч долларов на обеспечение «финансовой стабильности» СМИ на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

7 февраля 2022, 09:44

флаг США, pixabay.com

Посольство США в Киеве намерено предоставлять украинским СМИ и медиаорганизациям "актуальные и эффективные инструменты" в целях обеспечения финансовой стабильности в период "пандемии и кризиса".

На реализацию вышеуказанной инициативы Вашингтон планирует выделить до 350 тысяч долларов. Как сообщает RT, целью данной программы является оказание поддержи украинским средствам массовой информации в непростые времена, обеспечение их необходимыми инструментами в целях оптимизации их работы и увеличения финстабильности.

Известно, что, в частности, финансирование будет направлено на обучение редакторов и владельцев СМИ эффективному медиауправлению.