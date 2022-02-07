Военный аналитик Жилин: экипаж эсминца США в Черном море «чуть с ума не сошел» из-за российского постановщика помех

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7 февраля 2022, 07:57 Источник: «Украина.ру»

Корабль, COVER Images / globallookpress.com

Экипаж эсминца Соединенных Штатов в Черном море «чуть с ума не сошел» из-за российского постановщика помех. Об этом в разговоре с интернет-СМИ заявил некоторое время назад отечественный военный аналитик Александр Жилин.

Эксперт высказал мнение о том, что «в акватории Черного моря мы могли бы активнее себя вести».

«Американские корабли своими заходами пытаются создать картинку, что именно они там хозяйничают. Ничуть не бывало. Мы можем создать им сопровождение кораблей. Это уже было, когда наш постановщик помех отработал по американскому эсминцу и весь экипаж чуть с ума не сошел», — отметил Жилин.

Подробности данного инцидента специалист не раскрыл.

Ранее сообщалось, что бывший офицер американской разведки Скотт Риттер сделал прогноз, согласно которому в случае неядерной войны с Россией США «будет ждать разгром».