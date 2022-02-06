Экс-офицер американской разведки Скотт Риттер: в случае неядерной войны с Россией США «будет ждать разгром»

В случае неядерной войны с Российской Федерацией Соединенные Штаты «будет ждать разгром». Соответствующий прогноз сделал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
По его мнению, если Североатлантический альянс предоставит членство Украине, между РФ и Западом разразится военный конфликт.
«Вооруженные силы США не организованы, не обучены и не оснащены для борьбы со своими российскими коллегами», — предупредил Риттер.
Экс-офицер отметил, что у американской армии «просто нет способа противостоять подавляющему количеству танков и боевых бронированных машин, которые Россия применит». Если противостояние не примет характер ядерного, Штаты «будет ждать разгром», предрек Скотт Риттер. Он указал, что в ходе боевых действий «американские войска будут уничтожаться в большом количестве».
Как сообщалось ранее в воскресенье, издание The National Interest написало, что флот США окажется беззащитным, если Москва атакует его своими суперкавитационными торпедами «Шквал».