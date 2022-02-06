National Interest: флот США окажется беззащитным, если Россия атакует его суперкавитационными торпедами «Шквал»

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6 февраля 2022, 14:42

Российские подлодки, MOD Russia / globallookpress.com

Флот Соединенных Штатов окажется беззащитным, если Российская Федерация атакует его суперкавитационными торпедами «Шквал». На это указывается в публикации американского издания The National Interest (NI).

NI пишет, что торпеда «Шквал», предназначенная для уничтожения надводных и подводных целей, в состоянии разгоняться до 370 км/ч благодаря реактивному двигателю, работающему на гидрореагирующем твердом топливе. Единственными в мире носителями подобных боеприпасов в настоящий момент являются российские субмарины.

«Потенциальные противники будут пытаться что-то противопоставить этому оружию, но в случае его применения они окажутся беззащитными», — отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайское издание 360kuai спрогнозировало, что в случае войны с США Россия может завершить конфликт за считанные часы с помощью своего ядерного арсенала.