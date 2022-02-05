Издание 360kuai: в случае войны с США Россия может завершить конфликт за считанные часы с помощью ядерного оружия

Если разгорится война с США, Российская Федерация может завершить конфликт за считанные часы с помощью своего ядерного оружия. Об этом говорится в публикации китайского издания 360kuai.
«У России самый большой ядерный арсенал в мире. Его достаточно, чтобы угрожать континентальной части Соединенных Штатов. Поэтому боевые действия могут закончиться в считанные часы», — пишет 360kuai.
Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Виктор Баранец выразил опасение, что в случае наступления Украины на территории Донбасса войска Североатлантического альянса могут отвлечь армию РФ «заварухой вокруг Калининградской области».