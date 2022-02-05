Баранец: в случае наступления Украины в Донбассе войска НАТО могут отвлечь армию России «заварухой вокруг Калининградской области»

В случае наступления Украины на территории Донбасса войска НАТО могут отвлечь армию Российской Федерации «заварухой вокруг Калининградской области». Такое опасение высказал отечественный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
Специалист прокомментировал планы Великобритании отправить в текущем месяце в Эстонию контингент, состоящий из 850 солдат, танков и артиллерии.
«Я остерегаюсь, что если украинская армия двинется на Донецк, то эти британские подразделения в Прибалтике и американские в Польше будут играть на растаскивание российской армии. Такие приемы используют при игре в шахматы. Будут отвлекать наши войска заварухой вокруг Калининградской области», — отметил Баранец.
Как сообщалось ранее в субботу, киевский политолог Алексей Буряченко озвучил мнение о том, что власти Украины хотят «выгодной войны» в Донбассе.
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