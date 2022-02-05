Киевский политолог Буряченко: власти Украины хотят «выгодной войны» в Донбассе
5 февраля 2022, 15:53
Власти Украины хотят «выгодной войны» в Донбассе. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал киевский политолог Алексей Буряченко.
По его мнению, руководство бывшей советской республики будет оттягивать встречу советников «Нормандской четверки» в Берлине, пока не согласует позиции с США и Великобританией.
«Сегодня украинская власть не хочет мира. Сегодня украинская власть хочет выгодную войну», — отметил эксперт.
Как сообщалось ранее в субботу, политолог Сергей Марков заявил, что на закрытой части переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждалась возможная военная операция Москвы на Украине.
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