Мэр канадской столицы Уотсон заявил, что ситуация с протестами против ковидных ограничений в городе вышла из-под контроля

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6 февраля 2022, 21:38 Источник: ТАСС

Виннипег, митинг в поддержку протестующих в Оттаве, John Woods/globallook.com

Власти и правоохранительные органы столицы Канады больше не контролируют ситуацию с протестами против коронавирусных ограничений, которые начались в Оттаве в конце января. Об этом заявил в воскресенье мэр города Джим Уотсон, выступая в эфире радиостанции 580 CFRA.

«Ситуация в настоящее время полностью вышла из-под контроля. У них гораздо больше людей, чем у нас полицейских», - сказал мэр.

Глава столичной полиции Питер Слоли также сообщил, что для прекращения демонстраций ему не хватает сотрудников. В выходные дни, по данным полиции, на улицы города выходят десятки тысяч протестующих. По словам мэра, пока речь о привлечении военных не идет, но не исключил и такую возможность.

Инициаторами массовых протестов стали дальнобойщики, которым для для поездок из Канады в США требуется оформлять ковидные сертификаты. Они заблокировали дороги в канадской столице. Затем к ним присоединились противники вакцинации. Митингующие требуют отменить все ограничения, связанные с пандемией. На фоне протестов премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе с семьей по соображениям безопасности покинул свою резиденцию в Оттаве. Он назвал протестующих маргинальным меньшинством и заявил, что не намерен вести с ними переговоры.