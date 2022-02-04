Канадские протесты довели до призывов о вмешательстве армии

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4 февраля 2022, 21:11 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: saltwire.com - Ashley Fraser / Postmedia

Январь 2022 года стал поистине неожиданным в плане протестов. Мятежи демонстрации происходили в основном в тех странах, в которых их никак не ждали. В Канаде дело уже доходит до призывов о вмешательстве армии. В прошедший четверг полицейские страны не исключили, что войска могут быть задействованы для подавления демонстраций. Всё дело в том, что в протестах участвует не менее 15 000 человек. В основном – это дальнобойщики и другие люди с водительскими правами. Демонстранты требуют немедленной отмены всех ковидных ограничений.

Напомним, что в Канаде нельзя без специальных вакцинных пропусков передвигаться на поездах и летать на самолётах. Ограничения касаются и дальнобойщиков. Им тоже требуются сертификаты для поездок из Канады в США. Противники вакцинации массово подхватили акции протестов, когда взбунтовавшиеся водители заблокировали дороги Оттавы.



Полицейские с ситуацией уже не справляются. А на протестующих начали жаловаться местные жители. Граждане Оттавы заявляют, что демонстранты постоянно гудят, жмут на клаксоны и не дают им спокойно жить. От этого на улицах города появилось множество грязи. Поступали сведения о нападениях на горожан со стороны самих митингующих. Также среди протестующих были замечены представители экстремистских организаций, в том числе и неонацисты. Отступать антивакцинники не желают. Напротив, они переходят уже к политическим требованиям. Некоторые из них призывают действующего премьер-министра Джастина Трюдо к отставке. Но сам господин Трюдо общаться с протестующими не желает. По мнению недовольных, премьер просто струсил, сославшись на якобы лечение от коронавируса. Хотя на деле, Трюдо и правда болен «ковидом», и вполне мог проходить от него лечение. Премьер-министр уже давно не молод, и для него коронавирус может представлять серьёзную опасность.



Трюдо пообещал, что будет работать с полицией над тем, чтобы протест скорее прекратился. Между тем, глава Оттавской полиции заявил, что для усмирения демонстрантов одних силовиков недостаточно. По его словам, дело уже доходит до серьёзной ситуации, в которую должна вмешаться армия. Но будет ли Трюдо вызывать войска и подавлять протесты силой – пока никто не знает. Очевидно, что сам премьер надеется воспользоваться помощью лишь одних правоохранителей. В случае же вмешательства военных сил, возможны разные вариации конфликта, в том числе и самые худшие.