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6 февраля 2022, 16:05 Источник: «Украина.ру»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Конфронтация Российской Федерации с Соединенными Штатами «будет еще более жесткой». Соответствующий прогноз в беседе с интернет-СМИ озвучил некоторое время назад отечественный обозреватель Петр Акопов.

Он отметил, что Москва наращивает геополитическое давление на США на всех континентах.

«Оно усиливается и в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии, и на Ближнем Востоке. Конфронтация будет еще более жесткой», — предрек Акопов.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The National Interest указало на то, что американский флот окажется беззащитным, если Россия ударит по нему суперкавитационными торпедами «Шквал».