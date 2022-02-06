Гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» заявил о принятии максимальных усилий по срыву сертификации «СП-2»

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6 февраля 2022, 15:40 Источник: РИА Новости

табличка, фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что они прилагают максимум усилий для борьбы с российским трубопроводом «Северный поток-2».

Макогон не сомневается, что «Северный поток-2» создает «значительную угрозу» для Украины. При этом он напомнил, что сертификация - бюрократический процесс, который выполняет немецкий регулятор при участии Европейкой комиссии. По его словам, главная задача Киева в данной ситуации - принимать активное участие в этой процедуре и не позволить газопровод сертифицировать.

«Будет ли он сертифицирован - зависит от комплекса факторов, включая геополитический»,- добавил гендиректор.

Ранее сообщалось, что НАТО изучает возможность строительства газопровода для снижения зависимости Центральной Европы от газа из РФ.