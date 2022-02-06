La Vanguardia: НАТО изучает возможность строительства газопровода для снижения зависимости Центральной Европы от газа из РФ

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6 февраля 2022, 12:16 Источник: La Vanguardia

газовая труба, pixabay.com

Издание La Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве Испании сообщило, что НАТО изучает возможность строительства газопровода, который позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.

Согласно данным газеты, инициатива по созданию газопровода Midcat три года назад была заблокирована испанскими и французскими регулирующими органами, так как они сочли его строительство нерентабельным в контексте скорой замены газа возобновляемыми источниками энергии.

В настоящий момент вопрос о вероятном перезапуске нового трансграничного соединения с Францией в целях доставки газа в сердце Европы находится на рабочих столах руководителей стран НАТО. La Vanguardia утверждает, что в данном проекте очень заинтересована Германия.