Польский журналист Кублик: Россия получит монопольное право на «Северный поток — 2», как только в Европе ударят морозы

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5 февраля 2022, 08:47 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Журналист польского издания Gazeta Wyborcza Анджей Кублик считает, что российская компания "Газпром" может получить монопольное право на использование газопровода "Северный поток — 2", если в Европе ударят морозы.

Анджей Кублик в своей статье пишет о сложности ситуации из-за отсутствии запасов газа в хранилищах в Германии, Австрии и Нидерландах.

По его утверждению, если в Европу придет похолодание, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса на топливо, в результате возникнет дефицит газа.

Польский журналист считает, что Россия попытается использовать "внезапный энергетический кризис" в Европе "в своих целях". "Одна из целей состоит в том, чтобы "Газпрому", вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода "Северный поток — 2", — сделал вывод обозреватель польского издания Gazeta Wyborcza.