La Vanguardia: страны НАТО планирует строить газопровод между Испанией и Германией

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6 февраля 2022, 14:46 Источник: La Vanguardia

плита, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источники в испанском правительстве сообщили, что страны Североатлантического альянса планируют строительство трубопровода между Испанией и Германией, который позволит снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.

В материале говорится, что Германия заинтересована в создании нового проекта.

Автор также напомнил, что на Пиренейском полуострове, а именно в Испании и Португалии, расположены восемь необходимых для обработки сжиженного газа станций регазификации. Журналист добавил, что три года назад французские и испанские регуляторы заблокировали инициативу по созданию трубопровода Midcat из-за нерентабельности его строительства в рамках перехода на возобновляемые источники энергии. Однако сейчас идея может возродиться, считает публицист, поскольку на повестке дня НАТО стоит вопрос о перезапуске нового трансграничного соединения с Парижем для доставки голубого топлива в центральную часть Европы.

Ранее посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг заявил, что Германия откажется вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток - 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.