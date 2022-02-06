Портал Avia.pro: российский истребитель Су-30СМ перехватил американский F-15 в небе над Сирией

Аргументы Недели → В мире 13+

6 февраля 2022, 14:05 Источник: Avia.pro

Истребитель Су-30СМ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель Су-30СМ перехватил американский самолет F-15 в воздушном пространстве над Сирией. Об этом говорится в публикации сайта Avia.pro.

Портал пишет, что Су-30СМ осуществил перехват F-15, который «вторгся» в пространство арабской республики.

«Пилоту российского боевого самолета удалось не только стремительно догнать американский истребитель, но и успешно провести его перехват, в том числе пристроившись в хвост и продемонстрировав тем самым явное превосходство в силе и маневренности», — отмечается в процитированном материале.

Когда произошел данный случай, интернет-ресурс не уточнил.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили видео, где запечатлен удар ВКС РФ, уничтоживший командира чеченских боевиков в Сирии Муслима Шишани.