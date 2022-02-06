Читатель французской газеты заявил, что у Макрона было пять лет для налаживания отношений с Россией, а сейчас поздно

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6 февраля 2022, 12:42 Источник: Le Figaro

Владимир Путин и Эммануэль Макрон, фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Читатели французской газеты, комментируя информацию о будущей встречи Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина в Москве, заявили, что уже поздно налаживать отношения между странами.

«У него было пять лет, чтобы наладить отношения с Россией, однако теперь уже поздно»,- написал один из пользователей.

Также комментаторы отметили, что накануне Макрон общался с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, «поэтому ему нельзя доверять». Якобы перед встречей с Путиным французский лидер отправился получать указания от руководства альянса.

Другие вовсе считают, что Париж не должен вмешиваться в украинский кризис. По мнению читателей, в этой ситуации должны разбираться США, НАТО и Россия, поскольку от других «толку ноль».

При этом один из комментаторов напомнил, что Франция и большая часть Европы входят в НАТО.

«Макрон, помимо того, что сделал еще несколько снимков в свой фотоальбом "спасителя мира", хоть раз позаботился о Франции?.. Как известно, плейбои на главные роли не годятся!» - подчеркнул другой.

Напомним, что 5 февраля Макрон обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом обстановку вокруг Украины. 7 февраля французский лидер направится в Москву, а 8 февраля - на Украину.