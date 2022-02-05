Столтенберг провел «хороший разговор» с Макроном о ситуации вокруг Украины

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5 февраля 2022, 16:49 Источник: "Интерфакс"

Столтенберг и Макрон, Panoramic/globallook.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию обсудил с ним обстановку вокруг Украины. Об этом глава Северо-атлантического альянса написал в субботу в своем твиттере.

«Провели хороший разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном о наращивании Россией военной мощи в Украине и вокруг него. Я высоко оцениваю его личную приверженность двойному подходу НАТО: сдерживание/защита и диалог. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент», - написал Столтенберг.

В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию Елисейского дворца о встрече Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая должна состояться 7 февраля.

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