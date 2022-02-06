Спецкор RT Васюнин рассказал об обстреле окраины Донецка из украинских минометов

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6 февраля 2022, 10:45

украинский военный, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Специальный корреспондент RT Илья Васюнин, который сейчас находится в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в воскресенье сообщил об обстреле окраины Донецка из украинских минометов.

Илья Васюнин уточнил, что это произошло в субботу, 5 февраля. По словам спецкора RT, две мины калибром 120 миллиметров попали в складские помещения в Киевском районе города, после чего начался пожар. В результате обстрела никто не пострадал.

В управлении Народной милиции ДНР заявили, что в общей сложности накануне украинская сторона нарушила перемирие шесть раз.