Сайт Avia.pro: военные ДНР атаковали из зениток неизвестный дрон над Донецком

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6 февраля 2022, 09:58 Источник: Avia.pro

Беспилотник, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Военные самопровозглашенной ДНР атаковали из зенитных орудий неизвестный беспилотник над Донецком. Об этом говорится в публикации портала Avia.pro.

Сайт пишет, что некоторое время назад в воздушном пространстве над Донецком был обнаружен неизвестный дрон, выполнявший полет на высоте около четырех-пяти километров. Силы ДНР открыли по аппарату огонь из зениток.

«Данных о том, был ли сбит дрон, пока что нет», — указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее, агентство Reuters отметило, что в случае полномасштабного «вторжения» России могут быть уничтожены от 5 до 25 тысяч военных Украины.