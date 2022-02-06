Сайт Avia.pro: военные ДНР атаковали из зениток неизвестный дрон над Донецком

Военные самопровозглашенной ДНР атаковали из зенитных орудий неизвестный беспилотник над Донецком. Об этом говорится в публикации портала Avia.pro.
Сайт пишет, что некоторое время назад в воздушном пространстве над Донецком был обнаружен неизвестный дрон, выполнявший полет на высоте около четырех-пяти километров. Силы ДНР открыли по аппарату огонь из зениток.
«Данных о том, был ли сбит дрон, пока что нет», — указывается в процитированном материале.
Как сообщалось ранее, агентство Reuters отметило, что в случае полномасштабного «вторжения» России могут быть уничтожены от 5 до 25 тысяч военных Украины.