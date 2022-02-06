Reuters: в случае полномасштабного «вторжения» России могут быть уничтожены от 5 до 25 тысяч военных Украины

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6 февраля 2022, 08:45

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

От 5 до 25 тысяч украинских военных могут быть уничтожены, если произойдет полномасштабное «вторжение» Российской Федерации. Об этом пишет агентство Reuters.

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Россия готовит «нападение» на соседнюю страну текущей зимой. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.

Reuters отмечает, ссылаясь на неназванных американских чиновников, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ войска Украины рискуют потерять убитыми от 5 до 25 тысяч человек. Также могут погибнуть от 25 до 50 тысяч представителей гражданского населения бывшей советской республики, указывает агентство.

Как сообщалось ранее, эксперт Виктор Баранец высказал опасение, что в случае наступления Киева в Донбассе силы НАТО могут отвлечь российскую армию «заварухой вокруг Калининградской области».