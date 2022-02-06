Политолог Погребинский: если Россия поставит ДНР и ЛНР современное оружие, украинские Bayraktar TB2 в Донбассе «умрут очень скоро»

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6 февраля 2022, 10:43

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Если Российская Федерация поставит самопровозглашенным ДНР и ЛНР современное оружие, украинские беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе «умрут очень скоро». Такой прогноз озвучил киевский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, если переговоры по безопасности между РФ и Западом зайдут в тупик, Москва будет вынуждена поставить республикам Донбасса современные вооружения.

«Это закончится тем, что эти все “Байрактары” умрут очень скоро, которые летают там где-то», — предрек процитированный «ПолитНавигатором» Погребинский.

Как сообщалось ранее сегодня, агентство Reuters написало, что в случае полномасштабного «вторжения» России могут быть уничтожены от 5 до 25 тысяч военных Украины.