Елизавета II заявила, что супруга принца Чарльза получит титул королевы-консорта

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что супруга принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла должна получить титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда он станет королем.
Елизавета II выразила уверенность в том, что когда придет время и ее сын станет королем, подданные будут поддерживать нового монарха и его супругу Камиллу.
В документе, публикация которого приурочена к 70-летнему юбилею правления королевы Великобритании, говорится, что жена принца Чарльза, когда он взойдет на престол, должна получить титул королевы-консорта.