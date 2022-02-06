Елизавета II заявила, что супруга принца Чарльза получит титул королевы-консорта

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6 февраля 2022, 09:13 Источник: Twitter

Камилла Паркер-Боулз, Planet Photos

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что супруга принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла должна получить титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда он станет королем.

Елизавета II выразила уверенность в том, что когда придет время и ее сын станет королем, подданные будут поддерживать нового монарха и его супругу Камиллу.

В документе, публикация которого приурочена к 70-летнему юбилею правления королевы Великобритании, говорится, что жена принца Чарльза, когда он взойдет на престол, должна получить титул королевы-консорта.