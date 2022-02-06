Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летие со дня восшествия на престол

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6 февраля 2022, 08:31 Источник: Instagram

королева Великобритании Елизавета II, I-Images/Keystone Press Agency

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70 лет со дня восшествия на престол. Накануне монарх устроила в Сандрингем-хаус в графстве Норфлок прием для членов местного сообщества и волонтерских групп.

После встречи с гостями Елизавета II разрезала торт с эмблемой платинового юбилея, приготовленный по торжественному случаю местным жителем. Королева также получила букет, в который вошли цветы, присутствовавшие в букете на ее коронации, в частности, ландыши.

Перед гостями Елизавета II появилась в платье нежно-голубого цвета. Наряд был дополнен брошью с бриллиантами и жемчужным колье.