Обозреватель Акопов: ввод войск России на Украину возможен, если Москва поймет, что армия страны не окажет никакого сопротивления

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6 февраля 2022, 09:07 Источник: «Украина.ру»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Ввод войск Российской Федерации на территорию Украины возможен, если Москва поймет, что армия соседней страны не окажет никакого сопротивления. Такую точку зрения в беседе с интернет-СМИ высказал некоторое время назад отечественный обозреватель Петр Акопов.

По словам Акопова, «последнее, что нам нужно, — это русско-украинская война».

«Поэтому ввод войск РФ на Украину возможен только в том случае, когда мы поймем, что украинская армия никакого сопротивления нам не окажет. Это возможно, если новая киевская власть позовет нас на помощь или если власть будет в состоянии паралича и потребуется вмешательство», — отметил обозреватель.

Как сообщалось ранее в воскресенье, агентство Reuters написало, что в случае полномасштабного «вторжения» России могут быть уничтожены от 5 до 25 тысяч украинских военных.