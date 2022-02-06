Avia.pro: в артиллерийском обстреле столицы ДНР могли принять участие американские наемники

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6 февраля 2022, 08:19 Источник: Avia.pro

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Американские наемники могли принять участие в произошедшем накануне артиллерийском обстреле столицы самопровозглашенной ДНР. Такое предположение выдвинул портал Avia.pro.

В субботу в СМИ появилась информация о массированном артиллерийском обстреле Донецка. Согласно версии, высказанной журналистами Avia.pro, в атаке могли поучаствовать представители одной из частных военных компаний Соединенных Штатов.

«Об этом свидетельствует тот факт, что во время обстрела применялось оружие стандарта НАТО, к тому же по меньшей мере две группы американских наемников ранее и были замечены в пригородах Донецка, находящихся под контролем ВСУ», — пишет сайт.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Виктор Баранец выразил опасение, что в случае наступления Украины в Донбассе войска Североатлантического альянса могут отвлечь российскую армию «заварухой вокруг Калининградской области».