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В Канаде внедорожник протаранил толпу протестующих против коронавирусных ограничений

, 07:14 Источник: CTV

В Канаде внедорожник протаранил толпу протестующих против коронавирусных ограничений
машина канадской полиции, pixabay.com

Автомобиль совершил наезд на участников акции протеста против коронавирусных ограничений в канадском Виннипеге. В результате случившегося различные травмы получили по меньшей мере четыре человека.

Авария произошла недалеко от здания законодательного собрания, где проводилась акция протеста. Белый внедорожник въехал в толпу граждан и протаранил несколько человек, после чего водитель скрылся. Вскоре злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Известно, что нарушитель не имеет судимостей. Мотивы его поступка будут установлены позже. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

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