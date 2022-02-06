В Канаде внедорожник протаранил толпу протестующих против коронавирусных ограничений

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6 февраля 2022, 07:14 Источник: CTV

машина канадской полиции, pixabay.com

Автомобиль совершил наезд на участников акции протеста против коронавирусных ограничений в канадском Виннипеге. В результате случившегося различные травмы получили по меньшей мере четыре человека.

Авария произошла недалеко от здания законодательного собрания, где проводилась акция протеста. Белый внедорожник въехал в толпу граждан и протаранил несколько человек, после чего водитель скрылся. Вскоре злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Известно, что нарушитель не имеет судимостей. Мотивы его поступка будут установлены позже. Жизни пострадавших ничто не угрожает.