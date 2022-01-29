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В Тюмени водитель «Лады» протаранил остановку с людьми и сбежал с места происшествия

, 19:19 Источник: 72.RU

В Тюмени водитель «Лады» протаранил остановку с людьми и сбежал с места происшествия
Фото: ГИБДД по Тюменской области.

ДТП произошло днем 29 января. Врезавшийся в остановку автомобиль «Лада-Приора» снес всю конструкцию. Пострадали три находившиеся на остановке женщины - с многочисленными травмами, в том числе тяжелыми, они доставлены в больницу.

«Водитель бросил автомобиль и скрылся с места происшествия. Сейчас он разыскивается. Его личность устанавливается. Обстоятельства аварии выясняются» — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Как удалось выяснить местным журналистам, страхователем автомобиля является молодой человек 1998 года рождения.

Ранее сообщалось, что автомобиль Skoda врезался в автобусную остановку на Юго-Западе Москвы. 

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