На юго-западе Москвы автомобиль влетел в толпу людей и зажал женщину между машиной и остановкой
12 августа 2021, 17:38Источник:
Mash
На юго-западе Москвы недалеко от улице Миклухо-Маклая автомобиль Skoda врезалась в автобусную остановку, где находились люди. Одна женщина зажата между автотранспортом и строением.
Как вообщают очевидцы, предварительно пострадали два человека — женщина, около 50 лет, и 16-летняя девочка. Экстренные службы на месте достают пострадавшую женщине. Также медики оказывают помощь и второй несчастной.
Пока не понятно, что послужило причиной аварии, техническая неисправность или состояние водителя. А в сети уже оказалось видео с места ДТП.
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