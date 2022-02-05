Журналисты Deutsche Welle приглашены для участия в поездке канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву

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5 февраля 2022, 21:25 Источник: ТАСС

Микрофон Deutsche Welle, Achille Abboud/globallook.com

Официальный представитель германского кабинета министров Штеффен Хебештрайт опроверг информацию газеты Der Tagesspiegel о том, что журналисты телерадиовещательной компании Deutsche Welle не приглашены для участия в поездке канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву 15 февраля.

Ранее в субботу Der Tagesspiegel сообщила, что кабмин отказал Deutsche Welle, вещание которой запрещено в России, в поездке, якобы потому что Шольц не хочет обострения отношений с Москвой.

«Во избежание каких-либо недоразумений: Deutsche Welle приглашена в поездку канцлера в Москву», - написал в субботу Хебештрайт в своем твиттере, комментируя информацию газеты.

Визит Шольца в Россию запланирован 15 февраля. До этого канцлер ФРГ посетит Киев.