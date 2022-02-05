Der Tagesspiegel: правительство ФРГ отказало журналистам Deutsche Welle в сопровождении канцлера Шольца во время визита в Россию

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5 февраля 2022, 20:31 Источник: ТАСС

Оператор Deutsche Welle, Wolfgang Kumm/globallook.com

Представителей телерадиовещательной компании Deutsche Welle не будет в группе журналистов, сопровождающих канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву, сообщила в субботу немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на информированные источники.

Как сообщает издание, Deutsche Welle получила отказ в аккредитации в правительственном ведомстве по делам печати и информации. Такое решение, предположила газета, может быть связано с тем, что новый канцлер ФРГ не хочет обострения отношений с Москвой.

Как известно, вещание Deutsche Welle в России с 4 февраля запрещено, закрыто также московское бюро компании. МИД РФ назвал это ответной мерой в связи с запретом вещания российского телеканала RT DE в ФРГ.

Олаф Шольц посетит 14 февраля Киев, а оттуда на следующий день отправится в Москву. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин 15 февраля обсудит с ним вопросы предоставления юридических гарантий безопасности РФ и ситуацию вокруг Украины.