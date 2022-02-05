На Украине жителя Херсона приговорили к пяти годам лишения свободы условно за публикацию цитат Ленина и Сталина в соцсетях

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5 февраля 2022, 19:58 Источник: ТАСС

Парк Музеон, Москва, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В Херсонской области Украины местного жителя суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно за публикацию в «Одноклассниках» цитат Ленина и Сталина.

«В судебном заседании [обвиняемый] свою вину признал полностью, объяснив, что, действительно, в течение 2018-2020 годов с помощью своего телефона распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии», - говорится в определении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Как сказано в решении, обвиняемый не знал, что, цитируя коммунистических лидеров прошлого, нарушает закон, он раскаялся в содеянном. Это признано судом смягчающим обстоятельством, поэтому он счел возможным вынести условный приговор.

В 2014 году на Украине принят закон о декоммунизации — советская символика по нему приравнена к нацистской и запрещена.

Ранее сообщалось, что суд в Сумской области Украины оштрафовал местного жителя на 155 долларов, за то что он «лайкнул» в соцсети изображение герба СССР и перепостил его на своей странице.