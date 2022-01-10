Украинский суд на 155 долларов оштрафовал мужчину за лайк под гербом СССР в соцсетях

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10 января 2022, 17:15 Источник: ТАСС

Герб СССР на здании Большого театра/Viktor Chernov/globallook.com

Суд в Сумской области Украины оштрафовал местного жителя на 155 долларов, за то что он «лайкнул» в соцсети изображение герба СССР и перепостил его на своей странице.

В материалах дела говорится о том, что сотрудник АЗС из Сумской области 30 мая 2020 года в соцсети «Одноклассники» поставил лайк под изображением советского герба СССР и разместил это изображение на своей странице.

Как указал суд, публикация представляла собой «агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим по "строению" на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой со словами "Один народ", над звездой изображены три современных флага РФ, Украины и Белоруссии».

Действия мужчины были квалифицированы как «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти». Обвиняемый признал свою вину, указав, однако, что не собирался никого призывать к подобным действиям.

С 2016 года на Украине действуют законы о декоммунизации, согласно которым в стране запрещена советская символика.

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