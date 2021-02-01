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На Украине снесли последний памятник Ленину. Взялись за Пушкина. Декоммунизация переходит в дерусификацию

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине снесли последний памятник Ленину. Взялись за Пушкина. Декоммунизация переходит в дерусификацию

Украинцы начали проводить политику декоммунизации в 2014 году. После сноса всех памятников вождю революции, объектами травли стали русские школьники, педагоги.

Снос коммунистических памятников проходит по одной схеме. Сначала его оскверняют, а потом сносят с постамента. Параллельно в «Незалежной» активно переименовывают города и улицы. Бывший президент Украины Пётр Порошенко призывал население отказаться не только от советских, но и царских топонимов. Днепропетровск стал Днепром, несмотря на то, что большинство жителей города были против переименования.

Всего за семь лет в стране снесли более 2,5 тысяч различных памятников, переименовали порядка 100 населённых пунктов. С нового года начался новый этап борьбы. Правда, теперь чиновники решили «пройтись» по мове. Всех граждан обязали общаться в общественных местах и в государственных ведомствах исключительно на украинском языке.

Во Львове пошли дальше и решили снести бюст Пушкину. В Киеве убрали памятник Суворову. Многие украинцы не хотят иметь общую с Россией историю. Стремление националистов к разрушению может привести к серьёзным социальным и политическим последствиям, считают в Центре украинистики и белорусистики. При этом ничего нового на Украине за последние годы не было создано и построено, ни в культуре, ни в социальной сфере.

ПВ

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