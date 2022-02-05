Welt: Украина просит у Германии оружие, которого нет у самого бундесвера

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5 февраля 2022, 17:29 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель на базе НАТО, Christophe Gateau/dpa//globallook.com

Просьбы Киева о военной помощи со стороны Германии «не реалистичны», так как бундесвер сам не располагает тем оружием, которое хочет получить от него Украина. Об этом в субботу пишет немецкое издание Welt.

Киев неоднократно упрекал Германию в нежелании помогать ему оружием. Так недавно, посол Украины в Берлине Андрей Мельник сообщил о том, что его страна нуждается в немецких кораблях - «одних из лучших в мире», и «в самых современных системах ПВО, которые производят немецкие оборонные компании». Ранее он говорил о том, что Киев попросил у Берлина 100 тысяч шлемов и бронежилетов для добровольцев.

Подобные просьбы издание называет нереалистичными: ВМС Германии сами нуждаются в корветах и танкерах, а «защита от угроз с воздуха является вопросом, беспокоящим сухопутные силы». По словам газеты, это следует из отчета о состоянии вооружений бундесвера. 7 февраля, по информации издания, министру обороны Кристине Ламбрехт будет доложено о необходимости замены и модернизации баллистических и крылатых ракет.

«Запасы бундесвера пусты», на их пополнение потребуется 20 миллиардов евро. Кроме того, Германии самой не хватает бронежилетов, которые просит Украина, пишет Welt.

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