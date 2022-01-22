Посол Украины в Берлине Мельник: Киев попросил у Германии 100 тысяч шлемов и бронежилетов для добровольцев

Украина обратилась к ФРГ с просьбой предоставить 100 тысяч шлемов и бронежилетов для войск территориальной обороны. Об этом в субботу сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
«Киев ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны - для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ (Вооруженные силы Украины - ред.) готовы защищать Украину от нападения России»,- написал Мельник в своем Twitter.
Сегодня же министерство иностранных дел Украины вызвало посла ФРГ в Киеве Анку Фельдгузен и выразило разочарование позицией Берлина, отказывающегося поставлять вооружения для Украины. Германия не только отказывает в поставках сама, но и блокирует попытки Эстонии поставлять Украине оружие немецкого происхождения.
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