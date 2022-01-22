Германия отказала Украине в поставках оружия и не даёт Эстонии это делать

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22 января 2022, 11:45

Фото: соцсети

Германия блокирует попытки Эстонии поставлять Украине вооружение немецкого происхождения. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal (WSJ). Кроме того, Берлин отказался экспортировать вооружения, военную технику и боеприпасы в Незалежную напрямую.

Берлин запретил Эстонии передавать Украине вооружения, боевую технику и боеприпасы, произведённые в Германии. РБК уточняет, что речь, вероятно, идёт о 122-мм гаубицах Д-30 советского производства и боеприпасах к ним, которые когда-то стояли на вооружении войск ГДР и в своё время были переданы Таллину. Сообщение появилось после того, как Государственный департамент США дал Эстонии зеленый свет на отправку оружия американского производства на Украину.

Похоже, что Таллин решил выступить в качестве посредника в помощи Киеву и, вероятно, не безвозмездно. Берлин также отказался экспортировать вооружения, боевую технику и боеприпасы в Незалежную напрямую. Напоминаем, что многие страны НАТО, включая Францию, Великобританию, Чехию, Болгарию и Польшу, поставляют вооружения и боеприпасы Киеву, напрямую.

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в пятницу пояснил свою точку зрения на этот счёт так: «В последние годы Германия вообще не поддерживала экспорт летального оружия (имеется ввиду - только Киеву)». Поскольку, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, ФРГ является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров оружия, при этом продажи выросли на 21% с 2016 по 2020 год.

Тем временем Эстония, Латвия и Литва, заявили, что отправят свои ракеты Javelin и Stinger американского производства в распоряжение ВСУ. МИД Литвы проинформировало, что оружие будет доставлено на Украину «в ближайшее время».

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