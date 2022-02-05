The New York Times: Россия заканчивает «последние приготовления к войне»

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5 февраля 2022, 15:27 Источник: Коммерсантъ

Бронетранспортер, MOD Russia/globallook.com

Некоторые подразделения российских войск в настоящее время завершают подготовку к военным действиям против Украины. Об этом, со ссылкой на незваного высокопоставленного представителя Киева сообщила американская The New York Times.

Издание пишет о переброске 10-тысячного воинского контингента в Крым. К тому же за последние 14 дней Россия перевела в самый высокий уровень готовности силы морской пехоты. По мнению украинского источника NYT, это означает, что Россия практически готова к началу боевых действий в 800 милях от восточной и южной границ Украины.

В качестве подтверждения слов своего источника издание опубликовало снимки со спутника космической компании Maxar. На них видны палаточные лагеря, танки и другая военная техника. Якобы снимки сделаны несколько дней назад над Крымом.

В то же время, по мнению источника NYT, к «тотальному вторжению» в страну российские войска пока не готовы.

Комментариев Кремля относительно этой публикации пока не было.

В четверг The New York Times рассказала о «секретном плане Москвы» сымитировать нападение украинских военных на российских граждан. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что «это не первое такое обвинение».