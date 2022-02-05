Воздушный корпус Ирландии опубликовал видео со взятым на прицел российским крейсером «Маршал Устинов» в Атлантике

Воздушный корпус Ирландии выложил видео со взятым на прицел российским ракетным крейсером «Маршал Устинов» в Атлантике.
Некоторое время назад на официальной странице ирландского Воздушного корпуса в Twitter появилась видеозапись, на которой запечатлен взятый на прицел крейсер «Маршал Устинов», привлеченный к учениям Северного флота РФ в Атлантическом океане. Ролик в публикации никак не прокомментирован.
Согласно имеющейся информации, «Маршал Устинов» вместе с фрегатом «Адмирал Касатонов» на учениях в Атлантике отрабатывал действия по противовоздушной обороне.
Ранее в субботу сообщалось, что Россия перебросила на территорию Калининградской области истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».
February 4, 2022