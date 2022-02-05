Россия перебросила в граничащую со странами НАТО Калининградскую область носители гиперзвуковых «Кинжалов» МиГ-31К

Аргументы Недели → Общество 13+

5 февраля 2022, 10:22 Источник: Telegram-канал «Оперативная линия»

Истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация перебросила в Калининградскую область, граничащую со странами НАТО Польшей и Литвой, истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Оперативная линия».

«По данным некоторых источников, 3 февраля с авиабазы Сольцы, Новгородская обл., на авиабазу Черняховск, Калининградская обл., под руководством ведущего борта Ту-154Б-2 и в сопровождении истребителей Су-35 Западного военного округа (на первой части маршрута) и Су-30 Балтийского флота (на второй части маршрута) совершили перелет два "кинжалоносных" истребителя МиГ-31К», — пишет TG-канал.

Ранее в субботу сообщалось, что в интернет выложили видео атаки ВКС России, во время которой был уничтожен командир чеченских боевиков в Сирии Муслим Шишани.