NI: истребителям НАТО пришлось два дня подряд подниматься в небо для сопровождения российских военных самолетов над Атлантикой

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5 февраля 2022, 11:27 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Eurofighter Typhoon, Christophe Gateau / globallookpress.com

Истребителям НАТО пришлось два дня подряд подниматься в воздушное пространство для сопровождения российских военных самолетов над Атлантикой. Об этом говорится в публикации американского издания The National Interest (NI).

NI пишет, что российская сторона провела учения в небе над северо-восточной частью Атлантического океана. В среду, 2 февраля, два противолодочных самолета Ту-142 выполнили полет, отработав задачи по поиску и обнаружению субмарин. Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и Великобритании.

На следующий день боевые машины западного блока F-35 и Eurofighter Typhoon поднимались для сопровождения стратегических бомбардировщиков Ту-95. В процитированном материале отмечается, что ракетоносцы отработали дозаправку в воздухе.

Издание указало на то, что маневры авиации РФ прошли на фоне «нарастающей военной напряженности между Москвой и западными правительствами».

Ранее в субботу сообщалось, что Россия перебросила в Калининградскую область, граничащую со странами НАТО Польшей и Литвой, истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».