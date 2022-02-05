NI: истребителям НАТО пришлось два дня подряд подниматься в небо для сопровождения российских военных самолетов над Атлантикой

Истребителям НАТО пришлось два дня подряд подниматься в воздушное пространство для сопровождения российских военных самолетов над Атлантикой. Об этом говорится в публикации американского издания The National Interest (NI).
NI пишет, что российская сторона провела учения в небе над северо-восточной частью Атлантического океана. В среду, 2 февраля, два противолодочных самолета Ту-142 выполнили полет, отработав задачи по поиску и обнаружению субмарин. Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и Великобритании.
На следующий день боевые машины западного блока F-35 и Eurofighter Typhoon поднимались для сопровождения стратегических бомбардировщиков Ту-95. В процитированном материале отмечается, что ракетоносцы отработали дозаправку в воздухе.
Издание указало на то, что маневры авиации РФ прошли на фоне «нарастающей военной напряженности между Москвой и западными правительствами».
Ранее в субботу сообщалось, что Россия перебросила в Калининградскую область, граничащую со странами НАТО Польшей и Литвой, истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».