Посольство РФ в США назвало заявление представителя Госдепа о Deutsche Welle проявлением политики двойных стандартов

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5 февраля 2022, 11:32

Deutsche Welle, MARC JOHN/globallook.com

Посольство РФ в США назвало заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса о немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в связи с принятием в отношении нее в России ответных мер, проявлением политики двойных стандартов. Сообщение российской дипмиссии опубликовано Twitter.

Прайс ранее написал в Twitter пост и заявил, что "США осуждают решение российских властей закрыть московский офис Deutsche Welle", и Вашингтон "солидарен с Deutsche Welle и ФРГ".

Комментируя заявление пресс-секретаря Госдепа, в посольстве сказали, что заявление Прайса "является очередным проявлением политики двойных стандартов". "Где были "высокие демократические ценности", когда Германия запретила спутниковое и иные виды вещания каналу RT DE?" - напомнили в дипмиссии.