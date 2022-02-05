Представитель Госдепа Нед Прайс заявил о поддержке Deutsche Welle после закрытия бюро в Москве

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в CША осудили решение России закрыть бюро германской телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) в Москве.
Прайс написал в Тwitter: "США осуждают решение российского правительства закрыть московский офис Deutsche Welle".
Московское бюро немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle утром в пятницу объявило о закрытии в соответствии с ответными мерами российских властей.
Ранее 3 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников германской медиакомпании DW в России в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру назвала ответные меры России против немецкого телеканала Deutsche Welle несоразмерными.