Представитель ОБСЕ по СМИ Тереза Рибейру назвала ответные меры России против DW несоразмерными

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4 февраля 2022, 23:04

Тереза Рибейру, фото: osce.org/ru

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру назвала ответные меры России против немецкого телеканала Deutsche Welle несоразмерными. Рибейру призвала российские власти пересмотреть меры в отношении Deutsche Welle и обеспечить возможность журналистов телеканала выполнять свои обязанности.

На решение ФРГ о прекращении вещания RT DE, после которого МИД РФ принял меры в отношении "Дойче Велле", представитель ОБСЕ не отреагировала вообще.

"Введение ответных действий против СМИ и наказание журналистов за законное осуществление своей профессиональной деятельности только по политическим мотивам является несоразмерным и противоречит самому духу принципов и обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ", - говорится в заявлении Рибейру, распространённом пресс-службой ОБСЕ.

"Я призываю российские власти пересмотреть свой подход и обеспечить, чтобы профессионалы СМИ могли продолжать выполнять свою важную общественную роль", - заключила она.

МИД РФ 3 февраля на своем сайте сообщил о прекращении спутникового и иного вещания телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

Московское бюро Deutsche Welle объявило о своем закрытии.