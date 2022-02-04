Бюро Deutsche Welle в Москве объявило о своём закрытии

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4 февраля 2022, 15:40

фото с сайта Deutsche Welle

Бюро немецкой телередиокомпании Deutsche Welle в Москве в пятницу, 4 февраля, объявило о своём закрытии. Сообщение опубликовано на сайте dw.com. «Deutsche Welle (DW), зарубежная телекомпания Федеративной Республики Германия, закрыла свой офис в Москве», — говорится в нем.

МИД РФ в четверг, 3 февраля, на своем сайте сообщил о прекращении спутникового и иного вещания телерадиокомпании Deutsche Welle в России. В России приняты ответные меры в отношении германских СМИ, действующих на территории РФ, в связи с запретом вещания телеканала «RT DE» в ФРГ.

Первый этап ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро DW; прекращение спутникового и иного вещания немецкой телерадиокомпании на территории России.