Avia.pro: американский самолет боевого управления в ходе ночной миссии на Украине приблизился на 30 километров к границам России

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5 февраля 2022, 09:50 Источник: Avia.pro

Самолет, US Navy / globallookpress.com

Американский самолет боевого управления в ходе своей ночной миссии на Украине приблизился на 30 километров к границам Российской Федерации. Об этом говорится в публикации портала Avia.pro.

Сайт пишет, что минувшей ночью в украинском воздушном пространстве был замечен самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8C JSTARS. В процитированном материале отмечается, что во время своего полета американский борт приблизился на 30 километров к государственным рубежам РФ.

Авторы интернет-ресурса предположили, что Boeing E-8C JSTARS мог собирать сведения о российских военных силах, сконцентрированных возле границ.

Ранее бывший руководитель МВД Украины Арсен Аваков заявил, что РФ не выживет как государство, если «нападет» на соседнюю страну.