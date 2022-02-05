Avia.pro: российские «Солнцепеки» на вооружении Саудовской Аравии уничтожили несколько сотен повстанцев-хуситов за 8 секунд

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5 февраля 2022, 08:22 Источник: Avia.pro

Стрельба из ТОС-1А «Солнцепек», MOD Russia / globallookpress.com

Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», состоящие на вооружении Саудовской Аравии, уничтожили несколько сотен повстанцев-хуситов за 8 секунд. Об этом говорится в публикации сайта Avia.pro.

Портал пишет, что движение «Ансар Аллах» попыталось неожиданно атаковать силы Йемена и Саудовской Аравии, однако потерпело крупные потери. Саудовские военные применили против хуситов российские «Солнцепеки».

«В результате всего лишь одного удара, который длился в течение 8 секунд, несколько сотен боевиков оказались уничтожены, в связи с чем нападение удалось полностью отбить», — отмечает интернет-ресурс.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети появилось видео атаки ВКС России, в ходе которой был ликвидирован командир чеченских боевиков в Сирии Муслим Шишани.