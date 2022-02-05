Avia.pro: истребители-бомбардировщики с авианосца США «Гарри Трумэн» могли отработать условные удары по ДНР и ЛНР

Аргументы Недели → В мире 13+

5 февраля 2022, 07:24 Источник: Avia.pro

Авианосец Harry S. Truman, US Navy / globallookpress.com

Истребители-бомбардировщики F/A-18 с авианосца Соединенных Штатов «Гарри Трумэн» могли отработать условные удары по самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Об этом пишет портал Avia.pro.

Как указывает интернет-ресурс, на изображении, опубликованном телеканалом CNN, «можно увидеть», что группа F/A-18 с «Гарри Трумэна» «направилась прямо к границе с Украиной, после чего развернулась и легла на обратный курс». Сайт отмечает, что авиакрыло истребителей-бомбардировщиков могло отработать условные удары по республикам Донбасса «из вод Адриатического моря».

Ранее на текущей неделе то же сетевое издание проинформировало, что норвежский истребитель F-35 «опасно маневрировал» рядом с российским самолетом А-50.