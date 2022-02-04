Сайт Avia.pro: норвежский истребитель F-35 «опасно маневрировал» рядом с российским самолетом А-50

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4 февраля 2022, 17:14 Источник: Avia.pro

Истребитель F-35, Lockheed Martin Photography by T / globallookpress.com

Норвежский истребитель F-35 «опасно маневрировал» рядом с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом говорится в публикации портала Avia.pro.

Сайт пишет, что в ходе выполнения тренировочной миссии группа истребителей Североатлантического альянса «устроила провокацию» в отношении А-50. В процитированном материале отмечается, что F-35 ВВС Норвегии «опасно маневрировал» рядом с машиной РФ. Интернет-ресурс указывает, что истребитель «чрезвычайно сильно приблизился к российскому военному самолету, тем самым допустив небезопасные действия».

Когда и в каком районе произошел данный случай, журналисты Avia.pro не уточнили.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Юрий Кнутов заявил, что гиперзвуковые снаряды «Циркон» будут способны уничтожить базы Соединенных Штатов в Румынии и Польше «за первые десять минут».